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В предвыборном ролике «Мечты» приняли участие футболисты сборной Грузии
22.10.2024 15:24
В предвыборном ролике «Грузинской мечты» приняли участие футболисты сборной Грузии.
Партия власти представила очередной предвыборный видеоролик 21 октября. В нем, кроме спортсменов, участвуют представители различных сфер.
Среди них — члены национальной футбольной сборной: Гела Гвелесиани, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе и Отар Китеишвили.
Кроме футболистов, в видеоролике и другие знаменитые спортсмены Грузии: чемпион мира по фехтованию Сандро Базадзе, дзюдоист Лаша Бекаури и бывший капитан сборной по регби Мамука Горгодзе.
В предвыборном ролике участвовали также певица Мариам Шенгелия и солист ансамбля «Сухишвили» Бачана Чантурия.
Не обошлось без известных тяжелоатлетов, которые вошли в партийный список «Мечты» — в ролике появились Гено Петриашвили (10-е место) и Лаша Талахадзе, (7-е место).
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