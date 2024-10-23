

Грузинская инфлюенсерка: Меня включили в избирательную комиссию «Мечты» в Корее против моей воли

23.10.2024 15:55





По словам грузинской инфлюенсерки, проживающей в Корее, Софии Квиникадзе (Depressed Georgian in South Korea), она была включена в список членов избирательной комиссии от партии «Грузинская мечта» против её воли.



В видеоролике, размещённом в социальных сетях, София ответила на распространившуюся в обществе информацию, что якобы она будет наблюдателем от «Грузинской мечты».



София отметила, что она критически настроена по отношению к нынешнему правительству Грузии и действительно хотела быть наблюдателем на выборах, в связи с чем обратилась в Посольство Грузии в Корее. После этого ей позвонили и предложили быть наблюдателем от «Грузинской мечты», от чего она категорически отказалась.



«Я активно участвовала в делах, связанных с выборами, и очень хотела быть наблюдателем. Я попросила посольство включить меня в список наблюдателей, и они сказали, что включат меня. Через несколько дней из Грузии позвонили с вопросом:



«А не хочет ли София быть наблюдателем от «Грузинской мечты»?». Я категорически отказалась.

Месяцами я протестую против их законов, осуждаю их, а они все равно смеют предлагать мне, быть их наблюдателем», — сказала инфлюенсер.



Она также отметила, что всегда открыто высказывала своё мнение, но часть общества, поверив ложной информации, подвергла её критике.



«Сегодня мне позвонила мама и сказала, что обо мне распространяется ложная информация. Люди начали меня оскорблять без проверки фактов, буквально уничтожили. Они знают мою позицию, ведь я всегда была на правильной стороне, была на акциях, открыто высказывала своё мнение и осуждала эту партию.



Почему я всё ещё в этом списке наблюдателей — это интересный вопрос, который я выясню», — добавила София Квиникадзе.



По этому вопросу издание «Netgazeti» обратилось в ЦИК Грузии. В ЦИК подтвердили, что София Квиникадзе действительно включена в список членов избирательной комиссии от «Грузинской мечты».



«Если она не хочет быть членом комиссии, она может подать заявку через веб-сайт ЦИК, и её полномочия будут приостановлены», — ответили в ЦИКе.





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