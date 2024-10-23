

Глухие и слабослышащие люди смогут управлять многими видами транспорта – приказ МВД

23.10.2024 17:47





Согласно информации Министерства внутренних дел Грузии, в совместный приказ министров внутренних дел и здравоохранения были внесены изменения, согласно которым расширен круг категорий/подкатегорий транспортных средств. Управление ими для глухих и слабослышащих лиц больше не будет ограничено.



Согласно изменениям в приказе «Об утверждении требований к состоянию здоровья для управления механическими транспортными средствами и правил его проверки», глухие и слабослышащие лица смогут сдавать экзамены на получение прав на управление транспортными средствами категорий «AM», «A», «B», «BE», а также подкатегорий «A1», «A2», «B1».



Основанием для допуска к экзамену не будет являться хирургическое вмешательство, протезирование, коррекция или любое другое достижение дополнительных функциональных возможностей.



При наличии соответствующего экзамена, сданного в установленном законодательством Грузии порядке, лицо с указанным состоянием здоровья сможет управлять транспортными средствами указанных категорий/подкатегорий.



До внесения изменений в приказ, глухим и слабослышащим лицам предоставлялись права на управление транспортными средствами категории/подкатегории «AM» и «A1», а право сдавать экзамен на получение водительских прав категории «B» было предоставлено только при выполнении определенных условий.



При подготовке проекта совместного приказа был учтен опыт европейских стран и США, а также подход Директивы Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 года «О водительских удостоверениях», которая не предусматривает ограничений или запретов на управление транспортными средствами категорий «AM», «A», «B», «BE» и подкатегорий «A1», «A2», «B1» в случае нарушения слуха.



Стоит отметить, что при подготовке проекта совместного приказа было проведено исследование в рамках проекта «Права человека для всех – фаза II», поддержанного Программой развития ООН (UNDP), целью которого было изучение лучших международных практик получения водительских прав категории «B» для глухих и слабослышащих лиц, – говорится в заявлении, распространенном Министерством внутренних дел.







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