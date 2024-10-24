

Хвича Кварацхелия - самый дорогостоящий футболист в итальянской Серии-А

24.10.2024 09:44





Известный спортивный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в итальянской Серии А.



Стоимость Хвича Кварацхелия не изменилась, вновь оценивается в 80 миллионов евро, и он является самым дорогим игроком Серии А. Хвича делит этот статус с полузащитником "Интера" Николо Барелой.



1-2. Хвича Кварацхелия – 80 миллионов.



1-2. Николо Барелла – 80 миллионов



3. Рафаэль Леау – 75 миллионов



4. Алессандро Бастон – 70 миллионов



5-6. Маркус Тюрам – 65 миллионов



5-6. Душан Влахович – 65 миллионов



7. Тэо Эрнандес – 60 миллионов



8. Теун Копмайнерс – 55 миллионов



9. Федерико Димарко – 50 миллионов



10-12. Хакан Чалханоглу – 45 миллионов



10-12. Бенджамин Павари – 45 миллионов



10-12. Джорджо Скальвини — 45 миллионов.





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