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Хвича Кварацхелия - самый дорогостоящий футболист в итальянской Серии-А
24.10.2024 09:44
Известный спортивный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в итальянской Серии А.
Стоимость Хвича Кварацхелия не изменилась, вновь оценивается в 80 миллионов евро, и он является самым дорогим игроком Серии А. Хвича делит этот статус с полузащитником "Интера" Николо Барелой.
1-2. Хвича Кварацхелия – 80 миллионов.
1-2. Николо Барелла – 80 миллионов
3. Рафаэль Леау – 75 миллионов
4. Алессандро Бастон – 70 миллионов
5-6. Маркус Тюрам – 65 миллионов
5-6. Душан Влахович – 65 миллионов
7. Тэо Эрнандес – 60 миллионов
8. Теун Копмайнерс – 55 миллионов
9. Федерико Димарко – 50 миллионов
10-12. Хакан Чалханоглу – 45 миллионов
10-12. Бенджамин Павари – 45 миллионов
10-12. Джорджо Скальвини — 45 миллионов.
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