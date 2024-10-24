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Чешский журналист утверждает, что его незаконно держали в тбилисском аэропорту
24.10.2024 12:59
Чешский журналист Рэй Бэйсли, которому не разрешили въехать в Грузию, возвращается в Прагу. Об этом он написал на платформе X.
Журналист считает, что его незаконно держали в тбилисском аэропорту 34 часа.
«После 34 часов незаконного задержания в аэропорту Тбилиси без какой-либо связи с миром я сейчас нахожусь в безопасности в аэропорту Варшавы.
Я опустошен, покидая Грузию. Эти выборы имеют решающее значение для страны и для всего мира. Теперь я отправлюсь в Прагу.
Надеюсь, что с помощью других я смогу вернуться в Сакартвело в ближайшем будущем. Спасибо всем, кто мне помогал — тем, кто приехал в аэропорт в Тбилиси, друзьям-журналистам, чешским властям и многим из вас здесь, в сети.
Я объясню свое состояние, условия, в которых меня держали, и 34 часа, когда я, как я считаю, был незаконно задержан, в следующих сообщениях.
Любые СМИ, которые хотят связаться со мной, пожалуйста, напишите мне в моем комментарии ниже — я буду рад поговорить подробнее после того, как поговорю со своим законным представителем и чешским государством. Еще раз спасибо всем. Надеюсь, я вернусь в Сакартвело», — написал он.
Напомним, чешскому журналисту Рэю Бэйсли 22 октября не разрешили въезд в Грузию. Информацию об этом он распространил в социальной сети, а также опубликовал фотографию документа, переданного ему Пограничной полицией, в котором указано, что ему отказано во въезде, поскольку «он не соответствует другим требованиям, определенным законодательством Грузии».
Рэй Бейсли раньше уже бывал в Грузии, он активно освещал проходящие весной в Тбилиси антироссийские акции.
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