

Чешский журналист утверждает, что его незаконно держали в тбилисском аэропорту

24.10.2024 12:59





Чешский журналист Рэй Бэйсли, которому не разрешили въехать в Грузию, возвращается в Прагу. Об этом он написал на платформе X.



Журналист считает, что его незаконно держали в тбилисском аэропорту 34 часа.



«После 34 часов незаконного задержания в аэропорту Тбилиси без какой-либо связи с миром я сейчас нахожусь в безопасности в аэропорту Варшавы.



Я опустошен, покидая Грузию. Эти выборы имеют решающее значение для страны и для всего мира. Теперь я отправлюсь в Прагу.



Надеюсь, что с помощью других я смогу вернуться в Сакартвело в ближайшем будущем. Спасибо всем, кто мне помогал — тем, кто приехал в аэропорт в Тбилиси, друзьям-журналистам, чешским властям и многим из вас здесь, в сети.



Я объясню свое состояние, условия, в которых меня держали, и 34 часа, когда я, как я считаю, был незаконно задержан, в следующих сообщениях.



Любые СМИ, которые хотят связаться со мной, пожалуйста, напишите мне в моем комментарии ниже — я буду рад поговорить подробнее после того, как поговорю со своим законным представителем и чешским государством. Еще раз спасибо всем. Надеюсь, я вернусь в Сакартвело», — написал он.



Напомним, чешскому журналисту Рэю Бэйсли 22 октября не разрешили въезд в Грузию. Информацию об этом он распространил в социальной сети, а также опубликовал фотографию документа, переданного ему Пограничной полицией, в котором указано, что ему отказано во въезде, поскольку «он не соответствует другим требованиям, определенным законодательством Грузии».



Рэй Бейсли раньше уже бывал в Грузии, он активно освещал проходящие весной в Тбилиси антироссийские акции.







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