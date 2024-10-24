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Пациенты смогут воспользоваться VIP-услугами, не выходя из программы всеобщего здравоохранения
24.10.2024 14:11
Пациенты смогут воспользоваться VIP-услугами, не выходя из программы всеобщего здравоохранения, в том числе и в родильных клиниках. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе после окончания заседания правительства.
Как пояснил министр, данное изменение затронуло различные направления медицины.
«Оно будет задействовано в ближайшем будущем, нужно будет пройти формальные процедуры. Что касается дальнейшего регулирования вопросов нормативным актом министра, то работа будет открыта и до конца года, до 1 января, мы предпримем шаги по нескольким направлениям.
Относительно того, касается ли это гинекологии или других направлений медицины, то такая возможность у нас будет в разных направлениях, и роддома не будут исключением, будет подобная возможность и там. Здесь важно активно сотрудничать с самими сектором, в этом направлении нас не затруднит издать конкретные нормативные акты, реально задействовать эти изменения», - отметил министр.
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