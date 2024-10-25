

Независимые СМИ в Джавахети уже ощутили на себе действие закона об «иноагентах»

25.10.2024 16:55





В Джавахети независимые СМИ уже ощутили на себе действие закона об "иноагентах".



"После принятия закона из редакции уволилось четыре журналиста. Они не захотели ходить с клеймом иноагента". - сказал в интервью "Джавахадзе!" главный редактор радио "Нор" Арарат Тттян.



Редакция радио "Нор" находится в центре Ниноцминда. Бюджет радиостанции на 100% финансирует из-за границы. Но, Арарат не зарегистрировал радиостанцию в реестре иноагентов.



"Вы понимаете, что значит жить здесь с клеймом иноагента?! Местные власти уже нас назвали вражеским СМИ. Раньше к нам приходили люди, мы помогали решать их проблемы. Сейчас люди боятся с нами разговаривать". - заявил Арарат.



Арарат не понимает, что ему делать дальше, по закону об "иноагентах" местные власти могут арестовать студию радиостанции, оборудование.



Весьма возможно, что "Нор" закончит свое 18- летнее существование в ближайшее время.



P.S. То что сегодня происходит с независимыми СМИ в регионах, завтра станет реальностью в Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





