

Экс-глава фонда Иванишвили рассказал, как был «громоотводом» олигарха

25.10.2024 17:26





Бывший руководитель Фонда соинвестирования Гиорги Бачиашвили утверждает, что часто исполнял роль «громоотвода», чтобы «не обесславить имя «мецената» Бидзины Иванишвили».



После выхода в эфир анонса интервью с Георгием Бачиашвили на телеканале «ТВ Пирвели», Фонд соинвестирования решил заблаговременно отреагировать и опроверг утверждения о том, что Бидзина Иванишвили якобы присвоил 400 миллионов долларов США из бюджета или участвовал в политических и финансовых махинациях.



На анонс интервью также отреагировал бывший депутат Темур Маисурадзе, вспомнив один случай, связанный с Бачиашвили.



По его словам, это связано с вопросом запуска производства в 2014 году инновационного и высокотехнологичного продукта (стекол с контролируемой прозрачностью), которое включало грант со стороны губернатора немецкой Хальберштадт с софинансированием в 12 миллионов.



При мне позвонил Бидзина Иванишвили и попросил Гиоргия Бачиашвили встретиться со мной и начать сотрудничество с Германией в этом направлении… На протяжении целого месяца, после использования хорошо известных мне методов надувательства, [Бачиашвили] отказом завершил один из очень инновационных и многообещающих проектов, поскольку не мог определить в нем свой личный интерес. Я и раньше много раз говорил: «Интересно, где Бидзина Иванишвили находит такие кадры?». Я мог вернуться и сказать Бидзине Иванишвили, какую большую ошибку он совершил, доверившись этому безусому мальчику, и высказать ему все, что думаю о Бачиашвили, но подумал, не будет ли это похоже на то, когда новобрачному жениху говорят: «Парень, это ты кого в жены привел». Сейчас же я жалею, что не сказал ему», — пишет Темур Маисурадзе.



Гиорги Бачиашвили ответил на слова Маисурадзе постом в Facebook:



«Плохо, но кажется, я все таки помню ваш проект, и что бы вы знали, также во многих других случаях, тогда Иванишвили мне сказал, что вы придете с каким то проектом и добавил: «Откажи ему так, чтобы он ко мне больше никогда не возвращался».



К сожалению, я это сделал. Пишу это потому, что мне часто приходилось так поступать и в определенной степени я исполнял роль громоотвода, чтобы не обесславить имя «мецената» Иванишвили», — пишет Бачиашвили.





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