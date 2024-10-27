

Илья Топурия защитил титул чемпиона UFC в суперлегком весе

27.10.2024 01:01





Грузинский чемпиону UFC в суперлегком весе Илья Топурия защитил чемпионский титул. Сегодня он победил американского бойца Макса Холовея техническим нокаутом в третьем раунде.



На данный момент у Топурия в UFC уже 16 побед и 0 поражений.





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