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Илья Топурия защитил титул чемпиона UFC в суперлегком весе
27.10.2024 01:01
Грузинский чемпиону UFC в суперлегком весе Илья Топурия защитил чемпионский титул. Сегодня он победил американского бойца Макса Холовея техническим нокаутом в третьем раунде.
На данный момент у Топурия в UFC уже 16 побед и 0 поражений.
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