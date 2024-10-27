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Илья Топурия защитил титул чемпиона UFC в суперлегком весе


27.10.2024   01:01


Грузинский чемпиону UFC в суперлегком весе Илья Топурия защитил чемпионский титул. Сегодня он победил американского бойца Макса Холовея техническим нокаутом в третьем раунде.

На данный момент у Топурия в UFC уже 16 побед и 0 поражений.


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