

17-летний нападающий тбилисского «Динамо» стал игроком английского «Ньюкасла»

29.10.2024 21:20





Грузинский футболист Вахтанг Салия – игрок «Ньюкасла»! Между 17-летним игроком и английским клубом подписан контракт, сообщает официальный сайт "Ньюкасла".



Салия останется в тбилисском «Динамо» на правах аренды до лета 2025 года, а сезон 2025/26 он начнет в «Ньюкасле».



17-летний игрок в этом сезоне играет в основном составе тбилисского «Динамо» и на его счету 5 голов и 2 результативные передачи.



Напоминаем, что со следующего сезона в Премьер-лиге будет выступать еще один грузинский игрок - Георгий Мамардашвили. 24-летний вратарь будет защищать ворота «Ливерпуля».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





