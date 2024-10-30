

Продажа билетов на матч между сборными Грузии и Украины начнется с завтрашнего дня

30.10.2024 11:01





Сборная Грузия по футболу в ноябре играет два матча Лиги Наций УЕФА.



Продажи билетов на матч Грузия-Украина Лиги Наций УЕФА в Батуми начнутся в 12:00 31 октября, на TKT.GE.



Стоимость билетов 10, 30 и 50 лари, максимум два билета в одни руки.



Затем, 19 ноября Грузия будет играть против Чехии в Оломоуце. Билеты для грузинских болельщиков поступят в продажу 1 ноября, с 12:00, также на TKT.GE. Стоимость билета — эквивалент 13 евро в лари.





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