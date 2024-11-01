

«Выборы в стране были массово сфальсифицированы» — в Тбилиси 2 ноября пройдет акция протеста

01.11.2024 15:36





Гражданское движение «Талга» («Волна») опротестует результаты парламентских выборов прошедших в Грузии 26 октября.



Акция состоится на проспекте Руставели, перед зданием парламента 2 ноября в 20:00 часов.



По словам органистов акции, этот протест для тех кого охватывает гнев и чувство несправедливости. Протестующее граждане соберутся на центральном проспекте Тбилиси, «без сцены, спикеров и лидеров».



«Выборы в стране были массово сфальсифицированы. Был грубо нарушен принцип тайны голосования избирателя, что нарушает наши конституционные права. Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) требует аннулировать результаты 2 263 избирательных участков», — указано в заявлении.



Движение «Талга» отмечает, что этот протест будет продолжаться до тех пор, пока это требование АМЮГ не будет выполнено.



В движении также напомнили, что 30 октября представитель Евросоюза официально заявил, что интеграция Грузии в ЕС «приостановлена из-за незаконных действий правительства».



«Конституция Грузии четко определяет волю грузинского народа – стремление к европейской интеграции. Однако правительство банеры, свистки, крышки от кастрюль, барабаны, укулеле и маски – давайте покажем, что наши голоса с каждым днем будут звучать все громче» — пишет «Талга».



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. «Грузинская мечта» объявила о своей победе на выборах, заявив, что получила более 53% голосов, в то время как четыре основные оппозиционные коалиции, получили в общей сложности 37,78%.



Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили обвинили Грузинскую мечту в «украденных выборах», а Зурабишвили отказалась признать официальные результаты, которые она назвала «незаконными».



Между тем, США и ЕС потребовали от Грузии провести расследование фальсификаций на парламентских выборах, поводом к этому послужили критические заявления международных наблюдательных миссий. Так, неправительственная миссия ENEMO заявила о значительных нарушениях на выборах в Грузии, а БДИПЧ/ОБСЕ отметила подкуп, давление на избирателей, а также нарушение тайны голосования.





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