

Главный тренер футбольной сборной Грузии номинирован на приз лучшему тренеру 2024 года по версии IFFHS

01.11.2024 16:00





Наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вошел в число кандидатов на приз лучшему национальному тренеру 2024 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба IFFHS.



Всего в лонг-лист попали 20 специалистов. В их числе итальянец Винченцо Монтелла, который тренирует сборную Турции, аргентинцы Нестор Лоренцо, Марсело Бьелса и Фернандо Батиста, которые работают с командами Колумбии, Уругвая и Венесуэлы, испанец Бартоломе Маркес, представляющий сборную Катара.



В 2023 году IFFHS назвала победителем номинации тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.



Международная федерация футбольной истории и статистики определяет лучшего тренера национальной сборной ежегодно, начиная с 1996 года. Победителя выбирают путем голосования представителей и экспертов IFFHS из разных стран. Оцениваются достижения тренера на международной арене, включая результаты на чемпионатах мира и других крупных турнирах.

Вилли Саньоль – бывший защитник сборной Франции по футболу. Он победитель Лиги чемпионов в составе немецкой «Баварии».



В 2009 году он объявил о завершении карьеры из-за травмы. С 2013 по 2014 год тренеровал молодежную сборную Франции, работал тренером в «Бордо» и «Баварии».



В феврале 2021 года Саньоля назначили главным тренером сборной Грузии. Контракт со специалистом подписали на два года с возможностью продления еще на два сезона.



Под руководством Саньоля грузинская команда впервые вышла крупный международный турнир, Евро-2024.





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