

Тбилисский горсуд продлил экстрадиционный арест Афгана Садыгова на 3 месяца

01.11.2024 17:01





Тбилисский городской суд продлил на три месяца срок содержания под стражей задержанного в столице азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Судья Арсен Калатозишвили огласил соответствующее решение 1 ноября. Задержанный и его адвокаты просили отмены экстрадиционного задержания и освобождения под поручительство или залог, однако судья это ходатайство не удовлетворил.



«Я никогда не совершал уголовного преступления, я просто критиковал (президента Азербайджана) Алиева и разоблачал его преступления», - заявил Садыгов на судебном заседании.



42 дня назад Афган Садыгов объявил голодовку. В связи с ухудшением здоровья его привезли на заседание суда в кресле-коляске.



Главный редактор азербайджанского СМИ Azel.Tv Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. Он прибыл в Грузию в декабре 2023 года и собирался покинуть страну за две недели до задержания, но в аэропорту ему отказали в вылете.



4 августа Тбилисский городской суд заключил Афгана Садыгова под стражу на три месяца. Его жена Севиндж Садыгова заявила журналистам, что в Баку жизнь Афгана будет под угрозой из-за его критической позиции. Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Семья связывает задержание с политическим преследованием со стороны властей Азербайджана и президента Ильхама Алиева.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





