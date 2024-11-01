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Тбилисский горсуд продлил экстрадиционный арест Афгана Садыгова на 3 месяца
01.11.2024 17:01
Тбилисский городской суд продлил на три месяца срок содержания под стражей задержанного в столице азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Судья Арсен Калатозишвили огласил соответствующее решение 1 ноября. Задержанный и его адвокаты просили отмены экстрадиционного задержания и освобождения под поручительство или залог, однако судья это ходатайство не удовлетворил.
«Я никогда не совершал уголовного преступления, я просто критиковал (президента Азербайджана) Алиева и разоблачал его преступления», - заявил Садыгов на судебном заседании.
42 дня назад Афган Садыгов объявил голодовку. В связи с ухудшением здоровья его привезли на заседание суда в кресле-коляске.
Главный редактор азербайджанского СМИ Azel.Tv Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. Он прибыл в Грузию в декабре 2023 года и собирался покинуть страну за две недели до задержания, но в аэропорту ему отказали в вылете.
4 августа Тбилисский городской суд заключил Афгана Садыгова под стражу на три месяца. Его жена Севиндж Садыгова заявила журналистам, что в Баку жизнь Афгана будет под угрозой из-за его критической позиции. Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Семья связывает задержание с политическим преследованием со стороны властей Азербайджана и президента Ильхама Алиева.
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