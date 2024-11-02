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2 и 3 ноября в тбилисском ботаническом саду пройдет «Выставка цветов»
02.11.2024 12:35
2 и 3 ноября в Национальном ботаническом саду Грузии, расположенном в Тбилиси, пройдет осенняя «Выставка цветов».
На выставке будет представлено более 150 сортов хризантем из коллекции Национального ботанического сада, разнообразие осенних цветов, а также продукция питомников, расположенных в Тбилиси и регионах.
Мероприятие начнется в 12:00 и завершится в 18:00 часов.
«Посетителей мероприятия ждут эколого-познавательные программы, которые дадут им возможность узнать, открыть для себя мир растений и принять участие в различных активностях. У гостей также будет возможность приобрести хризантемы, растения из тропической оранжереи, осенние венки и изделия ручной работы.
На «Выставке цветов» также пройдут выставка-продажа тематических картин современных художников и изделий ручной работы из эпоксидной смолы, мастер-классы по созданию осенних венков, вышивке лентами и лепке из глины. «Выставка цветов» традиционно проводится в осенний период, и у посетителей ежегодно есть возможность увидеть обновленные коллекции», – говорится в сообщении Национального ботанического сада Грузии.
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