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УЕФА оштрафовало Федерацию футбола Грузии – санкция коснулась и зрителей
02.11.2024 18:38
Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Лиги наций Грузия-Албания.
Согласно информации, из-за дисциплинарных нарушений во время матча Грузия-Албания предстоящий домашний матч под эгидой УЕФА, хозяином которого будет Федерация футбола Грузии, будет частично закрыт (минус 2000 мест). . Испытательный срок составляет два года.
Федерация футбола Грузии была оштрафована на 14 000 евро за блокировку общественных выходов, на 12 000 евро за использование лазеров на трибунах и на 30 000 евро за использование болельщиками пиротехники.
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