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С 4 ноября вакцинация от сезонного гриппа в Грузии будет бесплатной
03.11.2024 15:48
С 4 ноября вакцинация против сезонного гриппа в масштабе страны будет бесплатной для всех граждан.
По данным Национального центра контроля заболеваний, иммунизация проводится четырехкомпонентной вакциной производства Abbott Biologicals B.V., которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ.
Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа.
«В рамках программы на первом этапе вакцинация от вируса гриппа проведена группам риска.
На данный момент уже привиты более 37 000 граждан по всей стране.
Прививка возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, предоставляющих сервис вакцинации, и проводится совершенно бесплатно», - говорится в информации.
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