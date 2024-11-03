

С 4 ноября вакцинация от сезонного гриппа в Грузии будет бесплатной

03.11.2024 15:48





С 4 ноября вакцинация против сезонного гриппа в масштабе страны будет бесплатной для всех граждан.



По данным Национального центра контроля заболеваний, иммунизация проводится четырехкомпонентной вакциной производства Abbott Biologicals B.V., которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ.



Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа.



«В рамках программы на первом этапе вакцинация от вируса гриппа проведена группам риска.



На данный момент уже привиты более 37 000 граждан по всей стране.



Прививка возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, предоставляющих сервис вакцинации, и проводится совершенно бесплатно», - говорится в информации.





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