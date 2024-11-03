

Николоз Басилашвили выиграл турнир серии ATP Challenger в Сеуле

03.11.2024 20:39





Николоз Басилашвили выиграл турнир серии ATP Challenger в Сеуле, столице Южной Кореи. В финале грузинский теннисист обыграл представителя Японии Таро Даниэля.



Басилашвили впервые выиграл турнир после победы на Международном чемпионате Баварии в мае 2021 года.



В настоящее время теннисист занимает 311-е место в мире, и благодаря победе поднимется на 215-е место. Его лучший результат — 16-я позиция в мировом рейтинге (2019 год). Басилашвили является победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде и 16 турниров серии ATP Challenger.



Спад в карьере Басилашвили был связан с травмами и личной жизнью. По делу о насилии над бывшей женой, Нели Дорокашвили, спортсмен был оправдан судом по всем эпизодам.





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