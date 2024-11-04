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«Я пришла поддержать борьбу народа» — Грета Тунберг пришла на митинг в Тбилиси
04.11.2024 22:12
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присутствовала на сегодняшнем протестном митинге на проспекте Руставели.
Как рассказала Тунберг Netgazeti, она пришла на митинг, чтобы поддержать борьбу грузинского народа за демократию и свободу.
«Грузинский народ каждый раз выступал против репрессий. Я знакома с [текущими] процессами, но на этой неделе, после встречи с местными активистами, я ожидаю узнать больше», — сказала она.
Грета Тунберг — шведская активистка, борец с изменением климата и его последствиями, получила широкую известность осенью 2019 года.
Тунберг также выступала на Генеральной Ассамблее ООН, была номинирована на Нобелевскую премию мира и была названа «Человеком года» по версии журнала TIME в 2019 году.
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