

«Я пришла поддержать борьбу народа» — Грета Тунберг пришла на митинг в Тбилиси

04.11.2024 22:12





Шведская экоактивистка Грета Тунберг присутствовала на сегодняшнем протестном митинге на проспекте Руставели.



Как рассказала Тунберг Netgazeti, она пришла на митинг, чтобы поддержать борьбу грузинского народа за демократию и свободу.



«Грузинский народ каждый раз выступал против репрессий. Я знакома с [текущими] процессами, но на этой неделе, после встречи с местными активистами, я ожидаю узнать больше», — сказала она.



Грета Тунберг — шведская активистка, борец с изменением климата и его последствиями, получила широкую известность осенью 2019 года.



Тунберг также выступала на Генеральной Ассамблее ООН, была номинирована на Нобелевскую премию мира и была названа «Человеком года» по версии журнала TIME в 2019 году.





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