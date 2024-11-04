

Суд аннулировал результаты электронных участков в Тетрицкаро и Цалке

04.11.2024 22:35





Суд аннулировал результаты электронных участков в Тетрицкаро и Цалке. Решение принял судья Тетрицкаро Владимер Хучуа, заявив, что на выборах, проведенных в электронном формате, была нарушена тайна голосования.



В Ассоциации молодых юристов (GYLA) заявили, что это решение судьи создало новый прецедент в защите права на тайну голоса избирателя.



«Суд случайным образом проверил несколько бюллетеней из округов Цалки и Тетрицкаро, где было подтверждено, что на обратной стороне бюллетеней видны следы маркера, что нарушает право на тайну голосования. Судья, лично проводивший проверку, зафиксировал явное нарушение тайны при помещении бюллетеней в аппарат для подсчета голосов»



«Суд однозначно и четко считает, что, на основе анализа доказательств, представленных на судебном заседании, избиратель не имел гарантии защиты и тайны голосования при использовании данного аппарата для подсчета голосов и данного избирательного конверта. Речь идет о гарантии. Что касается окружной комиссии Цалки, суд установил, что имели место серьезные нарушения, такие как несоблюдение надлежащего порядка при рассмотрении жалоб, а также были подтверждены определенные манипуляции. Суд считает, что такое отношение к избирательному процессу не является свободным, и, соответственно, все эти результаты должны быть признаны недействительными».



Это единственная из 24 поданных GYLA жалоб, которая была удовлетворена.





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