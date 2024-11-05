

В Ахметском муниципалитете в дикую природу выпустили 270 колхидских фазанов

05.11.2024 12:06





По инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Национального агентства дикой природы в заранее выбранных локациях Ахметского муниципалитета было выпущено в дикую природу 270 особей кавказского фазана.



В процессе выпуска фазанов приняли участие заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе, глава Национального агентства дикой природы Реваз Бежашвили и мэр Ахметского муниципалитета Алекси Пицхелаури.



Ахметскому муниципалитету фазаны были подарены организацией «Агро Карту».



Колхидский фазан — древний обитатель Грузии, и его выпуск в дикую природу способствует увеличению и восстановлению его популяции.



Национальное агентство дикой природы с 2016 года реализует проект по размножению и восстановлению в природе местных диких видов фауны. В рамках проекта ежегодно увеличивается популяция колхидского фазана, кеклика и порфириона (султанки). В 2020 году в селе Ноджихеви Хобского муниципалитета было создано хозяйство для выращивания фазанов, которое включает вольеры, интегрированные с природой, инкубационно-выращивательные помещения и административное здание. Основной целью хозяйства является размножение колхидского фазана.







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