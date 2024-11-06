

16 и 19 ноября сборная Грузии проведет матчи в рамках розыгрыша Лиги наций

06.11.2024 12:11





В рамках Лиги наций УЕФА национальная сборная Грузии по футболу проведет два матча. 16 ноября матч с футбольной сборной Украины пройдет в Батуми, а 19 ноября — в Чехии.



Как отметил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства тбилисского Сакребуло, для болельщиков на площади Первой Республики будут установлены большие экраны для просмотра обеих игр.



«16 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины. Также 19 ноября наша национальная сборная проведет выездной матч в Чехии. Для тбилисских болельщиков, которые не смогут присутствовать на этих играх, мы предлагаем прямую трансляцию. Совместно с Федерацией футбола мы организуем специальную зону на площади Первой Республики, установим большие экраны и разместим точки питания. Создадим все условия, чтобы болельщики могли поддержать национальную сборную как 16, так и 19 ноября. Хочу пожелать нашим футболистам удачи. У нашей сборной предстоят два важных матча, и поддержка болельщиков особенно необходима», — отметил Каха Каладзе.





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