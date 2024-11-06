

Гандбол: Греция в ожидании матча с Грузией

06.11.2024 14:43









Сборная Грузии впервые была представлена на ЧЕ. Несмотря на то, что наша национальная команда одержала в группе только одну победу( над Боснией 22:19, проиграв Швеции 26:42 -шестикратному Чемпиону Европы,в том числе ЧЕ 2022- и сильной команде Нидерландов -29:34) , заняла в группе третье место и не смогла выйти в следующий раунд ЧЕ, техничная игра сборной Грузии вызвала симпатии европейских поклонников и позитивные комментарии специалистов и руководителей Европейской Федерации гандбола (EHF ).ЧЕ 2024 в Германии завершился 28 января. Чемпионом стала Франция , победившая в финале Данию,третье место завоевала Швеция , выигравшая в решающем матче у Германии.



Принципиальный выездной матч с Грецией



Сборная Грузии намерена завоевать право выступать и на ЧЕ 2026, финальный этап которой пройдет в Дании, Норвегии и Щвеции( с 15 января до 1 февраля 2026 года). Первый матч отборочного турнира наша сборная проведет сегодня , 6 ноября , в городе Халкида (Chalkida,это 60 км от столицы Греции) . Нашу команду с трибун этой арены будут поддерживать несколько десятков фанов сборной Грузии, среди них жители городов Афины и Халкида, близлежащих городов и сел, а также сотрудники посольства Грузии в Греции.Среди зрителей будет и проживающий с 2001 года в Греции бывший гандболист тбилисского "Буревестника ",молодежной сборной СССР и национальной сборной Грузии (1990-х годов ), уроженец Сухуми Гарри Туркия.



5 игроков сборной Грузии , главный тренер национальной команды Тите Каландадзе, члены делегации во главе с президентом Федерации гандбола страны Вахтангом Мейпариани (он был капитаном национальной сборной Грузии в 1991-2000 годах) и автор этих строк прилетели в Афины 4 ноября утром, остальные игроки(11 спортсменов ) национальной команды поэтапно прибыли в Афины в тот же день из тех стран, где они выступают за клубы. Сборная Грузии 4 и 5 ноября провела тренировки в г.Халкида, где команда разместилась сразу после прилета в Афины.



6 ноября в зале арены Tasos Kampouris состоится матч сборных двух стран, игра по местному времени начнется в 17.30 , телетрансляцию матча в Грузии можно будет смотреть по ТВ "Silk Universal"..



Предстоящая игра с Исландией



Национальная сборная Грузии вернется в Тбилиси в ночь с 7 на 8 ноября. 10 ноября в Тбилиси , в зале «Тбилиси-арена» ( улица Университетская, 15) в 18.00 по тб начнется второй матч отборочного турнира. Соперником нашей команды будет титулованная и многоопытная сборная Исландии- фаворит третьей группы отборочного турнира ЧЕ, в которой также выступает Босния и Герцеговина. Со сборной Боснии наша команда сыграет в марте( дома и в гостях), а в мае Грузия дома проведет игру с Грецией и в гостях с Исландией. Из всех 8 групп отборочного турнира , в том числе и из нашей группы, в финальный этап ЧЕ 2026 выходят по две лучшие сборные, а также 4 лучшие сборные из числа тех, кто займет третьи места в своих группах. Места на ЧЕ гарантированы командам хозяев (Дания, Норвегия, Швеция) и Чемпиону Европы 2024 года сборной Франции.





Тенгиз Пачкория из Греции , специально для "



Фото 1. Сборная Грузии в Греции

Фото2. Игрок сборной Грузии Георгий Цховребадзе и Т.Пачкория, Халкида Красивая и самоотверженная игра мужской национальной гандбольной сборной Грузии в минувшем и текущем году вызвала большой интерес жителей нашей страны и соотечественников за рубежом, а также доброжелателей Грузии в десятках государствах. Ранее автор этих строк рассказывал об успешной игре нашей сборной в квалификационном этапе (кэ) ЧЕ и о выступлении на ЧЕ 2024 в Германии.Сборная Грузии впервые была представлена на ЧЕ. Несмотря на то, что наша национальная команда одержала в группе только одну победу( над Боснией 22:19, проиграв Швеции 26:42 -шестикратному Чемпиону Европы,в том числе ЧЕ 2022- и сильной команде Нидерландов -29:34) , заняла в группе третье место и не смогла выйти в следующий раунд ЧЕ, техничная игра сборной Грузии вызвала симпатии европейских поклонников и позитивные комментарии специалистов и руководителей Европейской Федерации гандбола (EHF ).ЧЕ 2024 в Германии завершился 28 января. Чемпионом стала Франция , победившая в финале Данию,третье место завоевала Швеция , выигравшая в решающем матче у Германии.Сборная Грузии намерена завоевать право выступать и на ЧЕ 2026, финальный этап которой пройдет в Дании, Норвегии и Щвеции( с 15 января до 1 февраля 2026 года). Первый матч отборочного турнира наша сборная проведет сегодня , 6 ноября , в городе Халкида (Chalkida,это 60 км от столицы Греции) . Нашу команду с трибун этой арены будут поддерживать несколько десятков фанов сборной Грузии, среди них жители городов Афины и Халкида, близлежащих городов и сел, а также сотрудники посольства Грузии в Греции.Среди зрителей будет и проживающий с 2001 года в Греции бывший гандболист тбилисского "Буревестника ",молодежной сборной СССР и национальной сборной Грузии (1990-х годов ), уроженец Сухуми Гарри Туркия.5 игроков сборной Грузии , главный тренер национальной команды Тите Каландадзе, члены делегации во главе с президентом Федерации гандбола страны Вахтангом Мейпариани (он был капитаном национальной сборной Грузии в 1991-2000 годах) и автор этих строк прилетели в Афины 4 ноября утром, остальные игроки(11 спортсменов ) национальной команды поэтапно прибыли в Афины в тот же день из тех стран, где они выступают за клубы. Сборная Грузии 4 и 5 ноября провела тренировки в г.Халкида, где команда разместилась сразу после прилета в Афины.6 ноября в зале арены Tasos Kampouris состоится матч сборных двух стран, игра по местному времени начнется в 17.30 , телетрансляцию матча в Грузии можно будет смотреть по ТВ "Silk Universal"..Национальная сборная Грузии вернется в Тбилиси в ночь с 7 на 8 ноября. 10 ноября в Тбилиси , в зале «Тбилиси-арена» ( улица Университетская, 15) в 18.00 по тб начнется второй матч отборочного турнира. Соперником нашей команды будет титулованная и многоопытная сборная Исландии- фаворит третьей группы отборочного турнира ЧЕ, в которой также выступает Босния и Герцеговина. Со сборной Боснии наша команда сыграет в марте( дома и в гостях), а в мае Грузия дома проведет игру с Грецией и в гостях с Исландией. Из всех 8 групп отборочного турнира , в том числе и из нашей группы, в финальный этап ЧЕ 2026 выходят по две лучшие сборные, а также 4 лучшие сборные из числа тех, кто займет третьи места в своих группах. Места на ЧЕ гарантированы командам хозяев (Дания, Норвегия, Швеция) и Чемпиону Европы 2024 года сборной Франции.Тенгиз Пачкория из Греции , специально для " Грузия Online ".Фото 1. Сборная Грузии в ГрецииФото2. Игрок сборной Грузии Георгий Цховребадзе и Т.Пачкория, Халкида





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