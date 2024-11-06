

Георгий Руруа находится в Городском суде на допросе в присутствии судьи-магистрата

06.11.2024 16:41





В Тбилисском городском суде проходит допрос одного из соучредителей телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа в присутствии судьи-магистрата.



Перед входом в зал суда Руруа заявил, что не знает деталей, по какому делу его вызвали, и что комментарий даст после завершения допроса.



Руруа прибыл в суд вместе с адвокатом Дмитрием Садзаглишвили, который также присутствует на допросе.



Вчера, 5 ноября, Георгий Руруа сообщил в социальной сети, что был вызван в Службу государственной безопасности в рамках текущего расследования, касающегося попытки государственного переворота и насильственного свержения власти. Позднее СГБ подтвердила, что сам Руруа потребовал присутствия судьи-магистрата во время допроса.







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