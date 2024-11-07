

Назван состав сборной Грузии на предстоящие матчи Лиги наций

07.11.2024 12:33





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал состав из 23 футболистов на предстоящие матчи Лиги Наций.



16 и 19 ноября сборная Грузии проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций против сборных Украины и Чехии.



Вратарь: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония Арадипу», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансераикос», Греция).



Защита: Гурам Кашия («Словани», Словакия), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Соломон Кверквелия («Динамо Тбилиси»), Лаша Двали («Апоэль», Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Георгий Гочолеишвили (Копенгаген, Дания), Саба Гогличидзе (Эмполи, Италия).



Полузащита/атака: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Ника Квеквескири («Нирехаза», Венгрия), Анзор Меквабишвили («Крайова», Румыния) Леван Шенгелия («Офи Крит», Греция). Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия). , Георгий Микутадзе («Олимпик Лион», Франция).





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