Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Ассоциации адвокатов прошла конференция, посвященная Дню адвокатуры Грузии


08.11.2024   12:34


В Ассоциации адвокатов Грузии состоялась конференция, посвященная Дню адвоката, на тему: «С верховенством закона к Европе: миссия юридической профессии».

С приветственным словом к участникам конференции обратились председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани, директор Службы юридической помощи Давид Симония, руководитель дипломатического офиса посольства Королевства Испании в Грузии Маркос Гранадос Гомес и глава Ассоциации адвокатов Норвегии по региону Осло Триве Стаф.

В конференции приняли участие члены Ассоциации адвокатов.

«Профессия адвоката является одной из древнейших и подразумевает защиту прав человека и стремление к верховенству закона, что в свою очередь представляет собой фундаментальную европейскую ценность. С тех пор, как Грузия объявила независимость, наша страна активно стремится к европейской интеграции. Сближение с Европой требует прежде всего утверждения принципов верховенства права, защиты прав человека и укрепления демократического управления. Ассоциация адвокатов постоянно работает над укреплением юридической профессии и системы правосудия. Это подтверждается каждым проектом и инициативой, которые ассоциация реализует в сотрудничестве с международными партнёрами», – заявил Давид Асатиани.

На мероприятии, посвященном Дню грузинской адвокатуры, традиционно состоялась также церемония принесения присяги. В результате корпус адвокатов пополнился ещё 150 новыми членами. Присягу торжественно принесли адвокаты, закончившие программу профессиональной адаптации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна