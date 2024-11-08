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В Ассоциации адвокатов прошла конференция, посвященная Дню адвокатуры Грузии
08.11.2024 12:34
В Ассоциации адвокатов Грузии состоялась конференция, посвященная Дню адвоката, на тему: «С верховенством закона к Европе: миссия юридической профессии».
С приветственным словом к участникам конференции обратились председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани, директор Службы юридической помощи Давид Симония, руководитель дипломатического офиса посольства Королевства Испании в Грузии Маркос Гранадос Гомес и глава Ассоциации адвокатов Норвегии по региону Осло Триве Стаф.
В конференции приняли участие члены Ассоциации адвокатов.
«Профессия адвоката является одной из древнейших и подразумевает защиту прав человека и стремление к верховенству закона, что в свою очередь представляет собой фундаментальную европейскую ценность. С тех пор, как Грузия объявила независимость, наша страна активно стремится к европейской интеграции. Сближение с Европой требует прежде всего утверждения принципов верховенства права, защиты прав человека и укрепления демократического управления. Ассоциация адвокатов постоянно работает над укреплением юридической профессии и системы правосудия. Это подтверждается каждым проектом и инициативой, которые ассоциация реализует в сотрудничестве с международными партнёрами», – заявил Давид Асатиани.
На мероприятии, посвященном Дню грузинской адвокатуры, традиционно состоялась также церемония принесения присяги. В результате корпус адвокатов пополнился ещё 150 новыми членами. Присягу торжественно принесли адвокаты, закончившие программу профессиональной адаптации.
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