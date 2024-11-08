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Группа Daitove проведет в Тбилиси шествие 10 ноября
08.11.2024 13:41
Группа Daitove, созданная в социальной сети, анонсирует шествие 10 ноября. Участники акции планируют собраться на Площади Свободы в Тбилиси 18:00 с требованием перевыборов.
«Мы собираемся на шествие Daitove! Это начало действий Daitove во внешнем пространстве, и этим шествием мы хотим заложить основу для нашей последующей совместной борьбы.
Мы считаем, что каждый член этой группы является главной движущей силой настоящего протеста, и необходимо перенести настроения группы на улицу.
Мы понимаем, что многие из нас по разным причинам не находят своей роли в происходящих процессах, поэтому хотим стать частью всех общих общественных протестов. Особенно важно, чтобы каждый человек был рядом с нами. Ждем вас всех в воскресенье!», — говорится в посте группы, к которой присоединилось уже более 200 000 пользователей.
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