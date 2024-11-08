

Группа Daitove проведет в Тбилиси шествие 10 ноября

08.11.2024 13:41





Группа Daitove, созданная в социальной сети, анонсирует шествие 10 ноября. Участники акции планируют собраться на Площади Свободы в Тбилиси 18:00 с требованием перевыборов.



«Мы собираемся на шествие Daitove! Это начало действий Daitove во внешнем пространстве, и этим шествием мы хотим заложить основу для нашей последующей совместной борьбы.



Мы считаем, что каждый член этой группы является главной движущей силой настоящего протеста, и необходимо перенести настроения группы на улицу.



Мы понимаем, что многие из нас по разным причинам не находят своей роли в происходящих процессах, поэтому хотим стать частью всех общих общественных протестов. Особенно важно, чтобы каждый человек был рядом с нами. Ждем вас всех в воскресенье!», — говорится в посте группы, к которой присоединилось уже более 200 000 пользователей.



Источник: Новости - Грузия

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