

Я принял справедливое решение - судья Владимир Хучуа

08.11.2024 14:09





«Решение, принятое по совести». В интервью информационному интернет-агентству «Интерпрессньюс» судья Владимир Хучуа прокомментировал свое решение, которым он подтвердил нарушение тайны голосования на парламентских выборах.



«Я принял справедливое, законное решение, основанное на моей совести и при участии сторон, на основании доказательств, исследованных на судебном заседании! Я непоколебимо верю, что будущее Грузии зависит от укрепления верховенства закона», — сказал Хучуа в интервью изданию.



Напомним, что 4 ноября судья Тетрицкаройского суда установил недействительность результатов на 30 избирательных участках в Тетрицкаро и Цалке, где проводилось электронное голосование. 7 ноября Тбилисский апелляционный суд отменил решение судьи Владимира Хучуа.



Апелляционный суд является последней инстанцией, рассматривающей споры, связанные с нарушениями на выборах.





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