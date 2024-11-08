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Я принял справедливое решение - судья Владимир Хучуа
08.11.2024 14:09
«Решение, принятое по совести». В интервью информационному интернет-агентству «Интерпрессньюс» судья Владимир Хучуа прокомментировал свое решение, которым он подтвердил нарушение тайны голосования на парламентских выборах.
«Я принял справедливое, законное решение, основанное на моей совести и при участии сторон, на основании доказательств, исследованных на судебном заседании! Я непоколебимо верю, что будущее Грузии зависит от укрепления верховенства закона», — сказал Хучуа в интервью изданию.
Напомним, что 4 ноября судья Тетрицкаройского суда установил недействительность результатов на 30 избирательных участках в Тетрицкаро и Цалке, где проводилось электронное голосование. 7 ноября Тбилисский апелляционный суд отменил решение судьи Владимира Хучуа.
Апелляционный суд является последней инстанцией, рассматривающей споры, связанные с нарушениями на выборах.
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