

В KIU состоялась церемония открытия Детского университета

08.11.2024 22:55





В Кутаисском международном университете (KIU) состоялась церемония открытия Детского университета, в рамках которой ректор университета Георгий Хубуа прочел первую публичную лекцию на тему: „Что такое справедливость?.



Указанную информацию распространила администрация KIU.



Как говорится в заявлении, ректор обратился к учащимся с приветственным словом, предоставил им детальную информацию о новом проекте, а также выразил благодарность за активную вовлеченность.



“По словам ректора, KIU предложить молодежи еще много интересных активностей, что будет способствовать им в накоплении уникального опыта на пути интеграции в университет.



На первой публичной лекции присутствовало более 400 учащихся 9-х и 12-х классов школ региона Имеретии.



По завершению лекции школьники осмотрели студгородок, ознакомились с образовательной экосистемой, ориентированной на технологии, комфортное и полностью оснащенное жилое пространство, кафетерий, библиотеку, общие рабочие пространства, систему управления интерактивным обучением и инфраструктуру, что очень важно для проведения на высшем уровне учебного процесса и научных исследований.



В мероприятии приняли участие и представители школьных сообществ региона”, - говорится в заявлении.





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