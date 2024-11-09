

Мадридский «Реал» присматривается к 16-летнему защитнику тбилисского «Динамо»

09.11.2024 20:11





16-летний фланговый защитник Саба Харебашвили может переехать в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.



Согласно данным источника, в подписании перспективного грузинского латераля заинтересован мадридский «Реал».



Харебашвили является воспитанником и игроком тбилисского «Динамо». За первую команду талантливый защитник провел семь поединков в чемпионате Грузии. Также на его счету шесть матчей в футболке юношеской сборной страны.



«Реал» является действующим чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Ла Лиги мадридцы занимают второе место.



Тбилисское «Динамо» предприняло шаги по укреплению своих связей с испанским футболом, договорившись о партнерстве с организацией в Испании и открыв офис в стране. Такие усилия, которые открывают новые возможности для обеспечения международной известности грузинских перспектив, таких как Харебашвили, свидетельствуют об амбициях «Динамо» по расширению экспорта грузинских талантов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





