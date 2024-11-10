

Коалиция «Сильная Грузия» запустила кампанию «Защити свой голос, требуем новых выборов»

10.11.2024 19:11





Коалиция «Сильная Грузия» запустила кампанию «Защити свой голос, требуем новых выборов» с целью защиты избирательных прав граждан. В рамках этой инициативы предлагаются два новых инструмента для избирателей:



1. Форма заявления для эмигрантов: позволяет гражданам, находящимся за рубежом, обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с подтверждением того, что они не участвовали в выборах, однако их данные были использованы в процессе голосования.





2. Форма заявления о нарушении принципа тайны голосования: предоставляет возможность гражданам сообщить в ЦИК о нарушениях тайны голосования и потребовать аннулирования результатов выборов, состоявшихся 26 октября.



Для информирования и взаимодействия с заинтересованными лицами в Facebook создана специальная группа, где ежедневно публикуются обновления и новости, связанные с кампанией.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





