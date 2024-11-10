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Коалиция «Сильная Грузия» запустила кампанию «Защити свой голос, требуем новых выборов»
10.11.2024 19:11
Коалиция «Сильная Грузия» запустила кампанию «Защити свой голос, требуем новых выборов» с целью защиты избирательных прав граждан. В рамках этой инициативы предлагаются два новых инструмента для избирателей:
1. Форма заявления для эмигрантов: позволяет гражданам, находящимся за рубежом, обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с подтверждением того, что они не участвовали в выборах, однако их данные были использованы в процессе голосования.
2. Форма заявления о нарушении принципа тайны голосования: предоставляет возможность гражданам сообщить в ЦИК о нарушениях тайны голосования и потребовать аннулирования результатов выборов, состоявшихся 26 октября.
Для информирования и взаимодействия с заинтересованными лицами в Facebook создана специальная группа, где ежедневно публикуются обновления и новости, связанные с кампанией.
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