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Глухим и слабослышащим людям разрешили управлять рядом транспортных средств
10.11.2024 19:46
В Грузии расширили круг категорий и подкатегорий транспортных средств, которыми могут управлять глухие и слабослышащие люди.
Согласно поправке, внесенной в совместный приказ МВД и министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, расширен круг категорий/подкатегорий транспортных средств, для управления которых глухим и слабослышащим людям больше не будет никаких препятствий.
Согласно изменению, в приказ «Об утверждении требований к состоянию здоровья, необходимому для управления механическими транспортными средствами, и порядку его прохождения» глухие и слабослышащие лица смогут сдать вступительный экзамен на получение водительских прав категорий AM, A, B, BE и подкатегорий А1, А2, В1. Глухие и слабослышащие лица будет иметь право управлять транспортными средствами названной категории/подкатегории в случае прохождения соответствующего теста в порядке, установленном законодательством Грузии.
До внесения изменений в приказ глухие и слабослышащие лица получали право управления транспортными средствами категорий/подкатегорий АМ и А1, при этом они имели право сдавать экзамен на получение водительских прав категории В только если удовлетворяли определенные условия.
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