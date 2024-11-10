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Владимир Ахалкаци стал победителем открытого чемпионата по дзюдо в Риме
10.11.2024 19:48
Владимир Ахалкаци (81 кг) стал обладателем золотой медали на открытом чемпионате по дзюдо в Риме. Грузинский спортсмен в финале победил соотечественника Ираклия Берошвили.
Еще трое грузин, участвовавших сегодня в соревнованиях, потерпели поражение на ранней стадии. Возвращение в дзюдо после годичного перерыва оказалось неудачным для Луки Майсурадзе (90 кг). Чемпион мира и Европы проиграл в 1/8 финала итальянцу Беделлу. В весовой категории до 90 кг также выступали Михаил Купрашвили и Торнике Поладишвили.
Сегодня,10 ноября на Rome Open будут разыграны медали в весовых категориях 81, 90, 100 и +100 кг.
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