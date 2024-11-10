

Шведская экоактивистка Тунберг организует марш против «волны авторитаризма на Кавказе»

10.11.2024 19:49





Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Тбилиси призывает общественность присоединиться к демонстрации протеста против «волны авторитаризма на Кавказе» 11 ноября.



Ранее защитница окружающей среды, которая уже несколько дней находится в Тбилиси, встретилась с грузинскими активистами. Она обсудила важность борьбы с изменением климата, вовлечение молодежи в активный образ жизни и предстоящую в Азербайджане 14 ноября конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP29.



Тунберг пишет, что сбор граждан и активистов начнется на площади Свободы и двинется с Пушкинского сквера в 19 часов.



«Азербайджан, используя COP29 как фасад, усиливает контроль под фальшивой «зеленой» повесткой дня, ужесточая контроль над властью и усиливая региональную напряженность.



<> Кавказское феминистское антивоенное движение требует будущего, свободного от удушья авторитаризма, войны и капиталистической алчности. Мы выступаем за реальную свободу, равенство, справедливость и регион, где на первом месте стоят люди, а не прибыль.



<> Присоединяйтесь к митингу, чтобы объединиться против волны авторитаризма и эксплуатации, которая распространяется по Кавказскому региону», — написала Тунберг в Instagram.



Напомним, ранее Грета Тунберг присоединилась к протестующим против фальсификации результатов выборов 26 октября в Тбилиси. Она выразила поддержку участникам акции протеста, активистам, которые борются за свои права.



«Я здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность со всеми активистами и гражданами, которые отстаивают свои основные права, такие как свобода, справедливость и демократия», — сказала она в Тбилиси.



Источник: SOVA

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