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Акция протеста завершилась на площади Европы
10.11.2024 23:50
Акция гражданской платформы დაიტოვე/ daitove завершилась на площади Европы. Участники символически зажгли фонарики, заявляя, что "разгонят тьму против Европы".
Утром 11 ноября активисты Daitove проведут акцию протеста у Дворца Орбелиани — Администрации президента Грузии.
В daitove признали, что сегодня на акции собралось меньше людей, чем ожидалось, и через соцсети призывают поддержать протесты «Мы не признаем эти выборы» .
На утро объявлен сбор у президентской резиденции - участники акции намерены приветствовать делегацию депутатов из восьми стран ЕС и призвать к международному расследованию нарушений на выборах.
Символом движения предложен черный круг на белом фоне - это ссылка на нарушение тайны голосования на прошедших выборах: выбор избирателя высвечивался с обратной стороны через тонкую бумагу. Апелляционный суд и Центризбирком это не признают, заявляя, что граждане должны были правильно прикрывать бюллетень специальной папкой.
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