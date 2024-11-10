

Акция протеста завершилась на площади Европы

10.11.2024 23:50





Акция гражданской платформы დაიტოვე/ daitove завершилась на площади Европы. Участники символически зажгли фонарики, заявляя, что "разгонят тьму против Европы".



Утром 11 ноября активисты Daitove проведут акцию протеста у Дворца Орбелиани — Администрации президента Грузии.



В daitove признали, что сегодня на акции собралось меньше людей, чем ожидалось, и через соцсети призывают поддержать протесты «Мы не признаем эти выборы» .



На утро объявлен сбор у президентской резиденции - участники акции намерены приветствовать делегацию депутатов из восьми стран ЕС и призвать к международному расследованию нарушений на выборах.



Символом движения предложен черный круг на белом фоне - это ссылка на нарушение тайны голосования на прошедших выборах: выбор избирателя высвечивался с обратной стороны через тонкую бумагу. Апелляционный суд и Центризбирком это не признают, заявляя, что граждане должны были правильно прикрывать бюллетень специальной папкой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





