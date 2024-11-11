|
|
|
Молодежная организация «Коалиции за перемены» проводит акцию возле дворца Орбелиани
11.11.2024 11:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с председателями комитетов по международным отношениям ряда стран ЕС. Среди них — вице-спикер парламента Литвы и председатель комиссии по делам Европы Жигимантас Павиленис, а также председатель комиссии по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.
Одновременно со встречей в окрестностях дворца Орбелиани происходит митинг. Организатор акции – молодежная организация «Коалиции за перемены».
По словам собравшихся, цель митинга — донести до европейских партнеров их неоднократную просьбу — провести перевыборы.
При этом, помимо «Коалиции перемен», на митинге возле дворца Орбелиани присутствуют и представители организации «Даитове».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна