

Молодежная организация «Коалиции за перемены» проводит акцию возле дворца Орбелиани

11.11.2024 11:31





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с председателями комитетов по международным отношениям ряда стран ЕС. Среди них — вице-спикер парламента Литвы и председатель комиссии по делам Европы Жигимантас Павиленис, а также председатель комиссии по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.



Одновременно со встречей в окрестностях дворца Орбелиани происходит митинг. Организатор акции – молодежная организация «Коалиции за перемены».



По словам собравшихся, цель митинга — донести до европейских партнеров их неоднократную просьбу — провести перевыборы.



При этом, помимо «Коалиции перемен», на митинге возле дворца Орбелиани присутствуют и представители организации «Даитове».







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