

В соцсети X вновь перепутали Грузию и США

11.11.2024 17:11





Грузинская журналистка Анна Гваришвили в соцсети X (бывший Twitter) активно освещает ситуацию в Грузии после парламентских выборов. 7 ноября она опубликовала «тред» о том, что на некоторых участках проголосовало больше мужчин, чем было зарегистрировано. Об этом рассказали в НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). В центральной избирательной комиссии обвинили неправительственную организацию в распространении дезинформации, но признали «неточность».



Гваришвили написала в соцсети по-английски:



«Центральная избирательная комиссия подтверждает, что на некоторых избирательных участках число избирателей-мужчин превышает общее число избирателей-мужчин, указанных в списке избирателей».



Многие пользователи соцсетей возмутились ситуацией, посчитав, что выборы были сфальсифицированы в США. Вот некоторые из комментариев:



«Каждое обвинение ВСЕГДА является признанием для Трампа. Он кричал о мошенничестве в течение 4 лет, чтобы обеспечить себе прикрытие и совершить мошенничество в 2024 году».



«Что такое Центральная избирательная комиссия? Существуют ли она? Google показывает Центральную избирательную комиссию России, но органом власти в США является Федеральная избирательная комиссия».



«Когда республиканцы упомянули эту же самую проблему в 2020 году, им сказали «не отрицайте результаты». Но теперь мы можем использовать эту проблему и задавать вопросы?»



«Оказывается, некоторые из нелегалов Камалы (Харрис) пробрались в кабинки для голосования. Карма — прекрасная вещь».



Часть пользователей попыталась объяснить:



«Это в стране, в Грузии, а не в США».

«Спасибо, интересный анализ голосования в РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ. Не все касается выборов в США. Есть и другие страны, где тоже проводятся выборы».



Пост Гваришвили набрал 3 миллиона просмотров, 10 тысяч репостов и 1200 комментариев. Соцсеть X добавила комментарий, который появляется под публикацией журналистки, в котором указано: «Эти данные относятся к выборам в Грузии, а не к выборам в США 2024 года».



Напомним, что в английском языке названия американского штата Джорджия и страны Грузии пишутся одинаково — Georgia. Это неоднократно становилось причиной курьезных ситуаций и ошибок в СМИ. К примеру, некоторые американцы в 2008 году подумали, что Россия ввела войска в штат Джорджия, а в 2020 году телекомпания Fox News приписала к американскому штату грузинский Марнеули.





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