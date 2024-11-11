

Зурико Давиташвили признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции

11.11.2024 17:15





Полузащитник сборной Грузии и французского клуба «Сент-Этьен» Зурико Давиташвили признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции по футболу. Об этом сообщили в Национальном союзе профессиональных футболистов (UNFP).



В Лиге 1 Давиташвили в октябре провел три матча и забил пять голов. «В октябре он окрасил оборону противника в зеленый цвет», – говорится в сообщении UNFP в соцсети X.



Зурико Давиташвили перешел из «Бордо» в «Сент-Этьен» летом текущего года.



Вечером 10 ноября в Лиге 1 прошло грузинское дерби. «Лион» Жоржа Микаутадзе выиграл у «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили со счетом 1:0. «Лион» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен» – 16-е.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





