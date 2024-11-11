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Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели
11.11.2024 20:27
Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели, где должна начаться акция под лозунгом "Мы - Европа".
Перед парламентом установлена сцена, откуда перед общественностью выступят лидеры оппозиции и члены парламентов 8 стран ЕС, находящиеся с визитом в Тбилиси.
Кроме того, в демонстрации примут участие представители как оппозиционных партий, так и гражданского общества.
Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.
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