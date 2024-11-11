Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели


11.11.2024   20:27


Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели, где должна начаться акция под лозунгом "Мы - Европа".

Перед парламентом установлена ​​сцена, откуда перед общественностью выступят лидеры оппозиции и члены парламентов 8 стран ЕС, находящиеся с визитом в Тбилиси.

Кроме того, в демонстрации примут участие представители как оппозиционных партий, так и гражданского общества.

Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна