

Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели

11.11.2024 20:27





Протестующие перекрыли дорогу на проспекте Руставели, где должна начаться акция под лозунгом "Мы - Европа".



Перед парламентом установлена ​​сцена, откуда перед общественностью выступят лидеры оппозиции и члены парламентов 8 стран ЕС, находящиеся с визитом в Тбилиси.



Кроме того, в демонстрации примут участие представители как оппозиционных партий, так и гражданского общества.



Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.





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