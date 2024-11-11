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Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Тбилиси


11.11.2024   21:15


13 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом.

В рамках визита глава ФИФА проведет встречу с представителями Федерации футбола Грузии.

Вместе с президентом ФИФА Грузию посетят и другие высокопоставленные представители организации, в том числе ветеран французского футбола Юрий Джоркаефф, Федерико Равильоне, Эльхан Мамадов и Марко Ферри.

В рамках визита также планируется ознакомление с футбольной инфраструктурой, в том числе осмотр строящегося футбольного центра СФФ «Дигоми» на территории бывшей «Авазы», софинансированием которого занимается ФИФА. Гости также посетят стадион им. Михаила Месхи.


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