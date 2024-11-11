

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Тбилиси

11.11.2024 21:15





13 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом.



В рамках визита глава ФИФА проведет встречу с представителями Федерации футбола Грузии.



Вместе с президентом ФИФА Грузию посетят и другие высокопоставленные представители организации, в том числе ветеран французского футбола Юрий Джоркаефф, Федерико Равильоне, Эльхан Мамадов и Марко Ферри.



В рамках визита также планируется ознакомление с футбольной инфраструктурой, в том числе осмотр строящегося футбольного центра СФФ «Дигоми» на территории бывшей «Авазы», софинансированием которого занимается ФИФА. Гости также посетят стадион им. Михаила Месхи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





