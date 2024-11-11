|
|
|
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Тбилиси
11.11.2024 21:15
13 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом.
В рамках визита глава ФИФА проведет встречу с представителями Федерации футбола Грузии.
Вместе с президентом ФИФА Грузию посетят и другие высокопоставленные представители организации, в том числе ветеран французского футбола Юрий Джоркаефф, Федерико Равильоне, Эльхан Мамадов и Марко Ферри.
В рамках визита также планируется ознакомление с футбольной инфраструктурой, в том числе осмотр строящегося футбольного центра СФФ «Дигоми» на территории бывшей «Авазы», софинансированием которого занимается ФИФА. Гости также посетят стадион им. Михаила Месхи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна