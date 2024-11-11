

Грета Тунберг провела акцию в Тбилиси против COP29

11.11.2024 21:19





Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела в центре Тбилиси протест против начавшейся в Баку 29-й Конференции ООН по климату (COP29). Позже она переместилась к зданию парламента Грузии, где проходит митинг грузинской оппозиции.



«Азербайджан, используя COP29 в качестве фасада, под фальшивой «зеленой» повесткой наращивает контроль, ужесточая свою власть и усиливая региональную напряженность», – написала Тунберг в анонсе акции.



Активистка обвинила в авторитарном дрейфе и «коллективный Запад», заявив, что тот «продолжает узаконивать и финансировать деспотичные режимы ради энергии и прибыли».



Грузинскую акцию протеста организовало Кавказское феминистское антивоенное движение, требующее «будущего, свободного от удушья авторитаризма, войны и капиталистической алчности».



Из-за закрытых Азербайджаном в 2020 году сухопутных границ добраться до Баку можно только на самолете, что стало барьером для многих климатических активистов из-за углеродного воздействия авиации. Посещать саму конференцию Тунберг, как и многие другие активисты, отказалась из-за репрессивного политического климата в Азербайджане.



Место проведения климатической конференции критикуют не только экоактивисты. Международные правозащитные организации отмечают, что власти Азербайджана преследуют тех, кто говорит о проблемах экологии, в стране сотни политических заключенных. Кроме того, вести переговоры будет бывший топ-менеджер государственной нефтяной компании Мухтар Бабаев, а сам Азербайджан намерен втрое увеличить добычу газа, что противоречит экологической повестке.



Ожидается, что на конференцию прибудут до 80 тысяч человек со всего мира: представители государств, компаний, НКО и научных организаций. Участники обсудят финансирование мер по борьбе с изменением климата (из-за чего COP29 называют «финансовым»), справедливый энергетический переход, технологические инновации в энергетике и просвещение молодежи, а также заложат основу для национальных планов по ограничению вредных выбросов.



Завершится конференция 24 ноября итоговым заявлением стран.



В Баку на COP29 отправился и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Сегодня он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.





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