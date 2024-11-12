

«Ювентус» прояявляет интерес к молодому защитнику сборной Грузии и клуба «Эмполи»

12.11.2024 16:44





Защитник сборной Грузии и «Эмполи» Саба Гогличидзе связывают с интересами туринского «Ювентуса».



По данным Juvelive.it, 20-летний грузин находится в поле зрения туринского гиганта и может быть добавлен летом. Руководство «Ювентуса» готово заплатить «Эмполи» 7 миллионов евро. Кроме того, не исключено, что следующий сезон он уйдет на правах аренды в тот же «Эмполи», чтобы у него была постоянная игровая практика, которая поможет его развитию.



«Юве» в последнее время делает упор на молодых игроков, о чем хорошо свидетельствует тот факт, что у них самая молодая команда после «Пармы» в текущем сезоне Серии А.



Гогличидзе отлично проявил себя в нынешнем сезоне Серии А и привлек внимание более сильных клубов. «Юве» тоже хотел выкупить Сабу у «Торпедо», правда, тогда для молодёжной команды, которая играет в Серии С, чтобы затем следить за его развитием.



С «Ювентусом» связывают еще одного защитника «Эмполи» Адриана Исмаили, однако, по данным вышеупомянутого источника, албанец не является приоритетом для туринского клуба из-за его возраста, и их больше интересует Саба Гогличидзе.



Напоминаем, что Саба Гогличидзе перешел в «Эмполи» из кутаисского «Торпедо» в январе нынешнего года.





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