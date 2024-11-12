

Вилли Саньоль будет тренировать сборную Грузии по футболу до 2028 года

12.11.2024 17:49





Новое соглашение о сотрудничестве было подписано между главным тренером сборной Грузии Вилли Саньолем и Федерацией футбола Грузии. Согласно новому контракту, французский специалист будет работать в сборной Грузии до 2028 года.



Вили Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Под его руководством сборная Грузии провела 42 матча, из которых выиграла 20, сыграла вничью 6 и проиграла 16.



Вили Саньоль связан с самым успешным периодом сборной Грузии. Под его руководством сборная Грузии впервые в истории выступила на чемпионате Европы и вошла в число 16 лучших команд Евро-2024. После победы в лиге C Лиги наций УЕФА сборная Грузии в настоящее время выступает в лиге B.



С 2025 года под руководством Вили Саньолья наша команда будет выступать в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года. Жеребьевка группового этапа состоится 13 декабря.



Леван Кобиашвили (президент ФФГ): «Мы рады, что наше сотрудничество продолжается. У нас был плодотворный период с Вили Саньолем и мы добились многих успехов. Я хочу поблагодарить его и уверен, что в будущем он добьется еще большего результаты со сборной Грузии».



Александр Иашвили (вице-президент ФФГ): «Я очень рад, что нам удалось подписать новый контракт с Вили Саньолем. К нему проявили интерес многие сборные и клубы. Вместе мы прошли долгий и успешный путь. Наша цель – не останавливаться на достигнутом и сделать больше, давайте добиваться вместе».



Вили Саньоль (главный тренер сборной): «После того, как мы уже написали одну красивую историю, мы можем рассмотреть возможность написания еще одной подобной истории в качестве нового проекта. Важно, что мы можем это сделать, и я хочу быть частью этого». Я чувствую себя счастливым в Грузии, и нет причин что-либо менять. Сборная Грузии уже является командой, с которой нужно считаться, и нам нужно больше работать, чтобы продолжать повышать свой уровень. Мы хотим испытать еще раз тот опыт, который прошлым летом получила не только команда, но и вся страна».





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