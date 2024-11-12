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Мне предложили взятку от имени Иванишвили - бывший судья


12.11.2024   19:01


Экс-судья Бесарион Алавидзе заявил, что во время его пребывания на посту судьи Верховного суда за принятие конкретного решения ему была предложена взятка. При этом, как указал экс-судья, ему пообещали гарантию безнаказанности.

Бывший судья утверждает, что взятка была предложена от имени Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты», а гарантия безнаказанности была дана от имени бывшего генерального прокурора Ираклия Шотадзе.

По словам Алавидзе, от имени Иванишвили и Шотадзе с ним говорил посредник.

«Могу с полной ответственностью сказать, что грузинский народ не может доверять грузинской прокуратуре. Той прокуратуре, что связана с бывшим генпрокурором… Например, по одному из дел мне предлагали деньги в обмен на определенный результат по делу. Он мне сказал, от Ираклия Шотадзе дается гарантия, что в случае получения денег, то есть взятки, ты не будешь привлечен к уголовной ответственности, и эти деньги пойдут тебе в прок», — сказал Алавидзе в беседе с телеканалом «ТВ Пирвели».

В разговоре с Netgazeti Алавидзе не уточнил о каком конкретном деле речь. Однако он говорит, что эти разговоры имели место в 2015-2016 годах.

Это не первый случай, когда бывший судья апелляционного и верховного судов говорит о давлении. Несколько месяцев назад он вспомнил случай, когда по одному из громких дел он получил сообщение от одного из председателей Верховного суда о том, что, если он не примет желаемое правительством решение, из него выбьют мозги.

Кроме того, по словам Бесариона Алавидзе, были случаи, когда влиятельная группа, действующая в судебной системе, обещала преференции в обмен на желаемое решение, а в случае, если он заявит об этом давлении в СМИ, угрожали через него «переехать».

Ираклий Шотадзе покинул пост генерального прокурора в мае этого года. Причиной своей отставки он назвал состояние здоровья.

Шотадзе дважды занимал пост генерального прокурора страны, оба раза — в период правления «Грузинской мечты». Оба раза он подал в отставку досрочно. Шотадзе впервые подал в отставку 31 мая 2018 года, ей предшествовали акции семьи убитого в декабре 2017 года Давида Саралидзе и их сторонников в знак протеста против нарушений в ходе следствия.


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