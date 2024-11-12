

Какую помощь оказывают родителям-одиночкам в Грузии и ЕС

12.11.2024 20:00





Мальвина Закарадзе одна воспитывает 8-летнего сына. Она ушла из семьи мужа четыре года назад и живет с сыном в съемной квартире. «Я работаю в производстве полуфабрикатов, стою по 12 часов, иногда получается заработать 50 лари в день, иногда нет. Хотите, проверьте, я работаю каждый день, у меня один выходной в неделю. Клянусь вам, мне сегодня нужно заплатить арендную плату – 500 лари. У меня их нет. Я попросила у начальника аванс, но так и не смогла заплатить за квартиру, поэтому, что купила лекарства отцу», — рассказывает молодая женщина.



Мальвина не имеет юридического статуса матери-одиночки, ей не выплачивали никаких социальных пособий, она получает от государства только 200 лари на ребенка: «Я ходила в соцслужбы, ходила в мэрию, не могу доказать, что я мать одиночка. Мы мол не можем тебе дать статус, или он (отец ребенка) должен быть мертв. Ты мол, должна заставить платить его алименты. Алименты он платил».



Семьи с одним родителем относятся к числу наиболее финансово уязвимых групп общества. Одинокие родители несовершеннолетних детей, подвергаются особенно высокому риску бедности и социальной изоляции.



Мальвина: «Мой брат трижды попадал в аварию, его невестка — лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), я и им помогаю. Мой отец тоже болеет. В прошлом месяце сделали операцию отцу, у него была раковая опухоль. Операцию профинансировали не полностью, я заплатила 700 лари. Сотрудники собрали для меня деньги, и я ими расплатилась. Мы вместе не живем, мы с сыном живем в съемной квартире, а родители живут в Хелвачаури, в доме который пошел трещинами. Мы обращались за помощью, на нас не обратили внимания. Фактически, всех содержу я».



Статус родителей-одиночек в Грузии имеют около 8 тысяч человек, большинство из них – матери, и лишь 168 – отцы.



Ввиду достаточно ограниченных критериев для получения правового статуса родителя-одиночки (ребенок записан на фамилию матери, другой родитель умер или пропал без вести), все те родители, у которых фамилия другого родителя записана в записи о рождении ребенка, но по разным причинам [например, развод, тюремное заключение партнера] воспитывает ребенка один.



У правительства Грузии нет единой стратегии поддержки родителей-одиночек. Будет ли родитель с таким статусом иметь какую-либо поддержку со стороны государства, каждый муниципалитет решает индивидуально. Эта поддержка представляет собой в основном денежное пособие, а в некоторых случаях – единовременную выплату. Например, из бюджета муниципалитета Цагери родителю-одиночке предоставляется единовременная помощь в размере 400 лари.



Ежемесячная программа поддержки родителей-одиночек стартовала в муниципалитете Батуми 6 лет назад. На тот момент сумма помощи составляла 60 лари. С 2015 года сумма увеличилась в два раза и составляет 120 лари.



Эта программа была запущена в муниципалитете Хуло только в 2023 году, здесь сумма помощи, как и в других муниципалитетах Аджарии [Кеда, Шуахеви и Кобулети], составляет 100 лари; Родители-одиночки в Хелвачаури получают помощь в размере 1000 лари раз в год, в День матери.



Единственной универсальной льготой от государства, которая установлена ​​для родителей-одиночек, является налоговая льгота, а именно, их доход до 3000 лари в год [то есть зарплата до 300 лари] не облагается налогом.



Других видов льгот, например льготы на коммунальные услуги (в Батуми они распространяются на социально уязвимых родителей-одиночек) или программ поддержки ориентированных на развитие и занятость у правительства Грузии нет.



«Насколько мне известно, мне еще полагается годовой аптечный ваучер на 200 лари», — говорит Бела Шанава, которая считает, что пособие в 120 лари не может покрыть даже минимальные потребности ребенка, особенно для матерей, которые, как и она, живут в арендованном жилье.



«Я думаю, что муниципалитет должен выделять нам пособие равное тому, сколько государство взимает с другого родителя в виде алиментов. Полагаю, на удовлетворение потребностей ребенка, государство должно выделять не менее 800 лари, ведь кроме еды и одежды, ребенку нужны различные кружки, экскурсии», — говорит она.



Мальвина, работающая 6 дней в неделю при 12-часовом графике, рассказывает, что из-за иногда отводить ребенка в школу приходится больной бабушке. «Иногда бабушке становится плохо, и забираю ребенка я», — говорит она.



«Пособие в размере 200 лари, которое было назначено ребенку, я распределила на плату за танцы — 30 лари, уроки грузинского языка и математики — по 70 лари за предмет. Было бы хорошо, если бы мне на надо было тратить на это 200 лари, я бы что-то сделала. Отцу лекарства бы купила… Но я должна платить, потому что ребенок четыре года видел нищету, нищету во всем. Даже сейчас мне приходится просить у двоюродного брата денег, чтобы каким-то образом оплатить арендную плату».



Доступность внеклассных и внеклассных занятий в ЕС рассматривается как механизм поддержки родителей-одиночек, пытающихся совмещать обязанности по уходу за детьми с работой.



Один из лучших примеров в этом отношении — Нант Нор, район французского города, где семьи с одним родителем составляют 40 процентов населения.



Там в 2011 году был создан специальный пункт обслуживания Relais Nord, который рассматривает все заявления на уход за детьми и определяет наиболее подходящую услугу для каждой семьи.



В рамках этой услуги город создал многоцелевые центры по уходу за детьми («multi accueils»), которые предлагают разнообразные услуги, включая долгосрочные, краткосрочные, гибкие, разовые и экстренные услуги по уходу.



Здесь родители-одиночки получают социальную помощь, особую поддержку в доступе к трудоустройству. Места в многоцелевых детских центрах, а также услуги по уходу за детьми на дому резервируются заранее.



Европейский союз пытается укрепить экономическую независимость родителей-одиночек, особенно матерей, с помощью различных инициатив. Национальные правительства государств-членов несут ответственность за их социальную защиту.



«Семейные пособия, доступные одиноким родителям, значительно различаются по всей Европе, поэтому ЕС пытается улучшить эту ситуацию, запустив координацию систем социальной защиты ЕС», — говорится на информационном портале, созданном Европейским парламентом.



Большинство государств-членов ЕС предоставляют ту или иную форму финансовой поддержки одиноким родителям, хотя эта поддержка не всегда является частью целенаправленной политики. В отчете ЕС о механизмах поддержки одиноких родителей говорится, что различные формы поддержки могут включать особую поддержку или пособия для одиноких родителей, а также более высокие уровни семейных пособий, чем для семей с двумя родителями.



Специальная поддержка или льготы для семей с одним родителем: некоторые государства-члены ЕС предоставляют дополнительную поддержку или налоговые льготы для родителей-одиночек, например, Австрия и Ирландия;



Семейное пособие выше для семей с одним родителем: в некоторых странах ЕС родители-одиночки могут не иметь специальных льгот, но их семейное пособие выше, чем у семей с двумя родителями, например, в Италии и Португалии;



Более высокая общая социальная помощь в зависимости от дохода: семьи с одним родителем могут иметь право на другой тип пособия, который определяется их доходом, а не их статусом родителя-одиночки, например, в Соединенном Королевстве.



Страны могут использовать комбинацию этих инструментов. Например, во Франции родители-одиночки получают как специальную помощь, так и налоговые льготы.



Кроме того, в некоторых странах доступны и другие виды социальной помощи. Например, в Испании новая стратегия по обеспечению детей адекватным жильем отдает приоритет большим и неполным семьям.



Некоторые автономные сообщества в Испании признают одиночное родительство в качестве правового статуса. Родители-одиночки в таких регионах, как Каталония или Валенсия, могут получить Сертификат семьи-одиночки, который подтверждает статус семьи, финансово зависящей только от одного человека. Сертификат дает определенные льготы и скидки, как в государственном, так и в частном секторе. В Каталонии это включает поддержку покупки социального жилья, скидки на транспорт, субсидированный налог на имущество, а также скидки в отелях региона.



Механизм поддержки родителя-одиночки заключается в наложении алиментов на другого родителя, однако в Грузии контрольно-надзорный механизм по контролю за выплатой алиментов неэффективен.



Например, Мзия Мегрелишвили — еще одна мать-одиночка, не имеющая правового статуса, которая живет в арендованном жилье уже 8 лет и одна воспитывает своего 14-летнего сына. Рассказывая «Батумелеби» о своем опыте, женщина говорит, что обращалась в бюро по взысканию алиментов, но ее бывший муж до сих пор не платит алименты.



«Правительства государств-членов ЕС также могут обеспечить получение одинокими родителями финансовой поддержки от другого родителя или, при необходимости, оказывать такую ​​поддержку самостоятельно от имени другого родителя», — говорится в отчете ЕС.



В большинстве стран ЕС алименты назначаются законом, а их неуплата может повлечь за собой штрафные санкции, включая принудительные выплаты, снижение заработной платы или тюремное заключение. В некоторых странах, таких как Австрия или Эстония, в случае невыполнения обязательств другим родителем правительство выплачивает алименты авансом. Другие страны, такие как Хорватия или Франция, переводят алименты через специальные агентства. В некоторых странах, таких как Финляндия, эта поддержка предоставляется даже в том случае, если отец неизвестен.



В отчете ЕС о механизмах поддержки одиноких родителей упоминается практика Эстонии в отношении алиментов. Например, согласно статистике эстонских судов, в 2014 году около четверти эстонских одиноких родителей не платили алименты.



В январе 2017 года вступил в силу новый закон о семейных пособиях, который предусматривает поддержку одного из родителей, если другой родитель не в состоянии выполнить свое юридическое обязательство по оказанию финансовой поддержки. В рамках этой схемы государство обеспечивает выплату алиментов, а затем взыскивает расходы с родителя-должника прибегая к различным мерам. Эти меры включают конфискацию водительских прав, ограничение поддержки предпринимательства и публикацию имен должников.



Другая политика поддержки родителей-одиночек в ЕС направлена ​​на улучшение доступа к рынку труда для родителей-одиночек. Некоторые государства-члены ЕС также предлагают особые условия отпуска родителям-одиночкам, чтобы помочь им совмещать родительские и рабочие обязанности.



Некоторые страны предоставляют родителям-одиночекам более длительные отпуска. Например, Словакия предлагает матерям-одиночкам продленный период отпуска по беременности и родам. В Греции период отпуска по уходу за ребенком для родителей-одиночек вдвое больше, чем стандартный. Чешская Республика родителям-одиночкам предлагает долгосрочный (бюллетень) отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 10 лет.



Источник: «Netgazeti»

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