

Президент ФИФА Джанни Инфантино посещает Тбилиси

13.11.2024 10:57





Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл со специальным визитом в Грузию.



В рамках визита 13 ноября глава руководства мирового футбола вместе с делегацией ФИФА проведет встречи с представителями Федерации футбола Грузии.



Также запланирована проверка футбольной инфраструктуры, в том числе проверка строительства дигомского футбольного центра Федерации футбола Грузии, ​​софинансирование которого осуществляется ФИФА. Гости также посетят стадион имени Михаила Месхи.







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