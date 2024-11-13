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Президент ФИФА Джанни Инфантино посещает Тбилиси
13.11.2024 10:57
Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл со специальным визитом в Грузию.
В рамках визита 13 ноября глава руководства мирового футбола вместе с делегацией ФИФА проведет встречи с представителями Федерации футбола Грузии.
Также запланирована проверка футбольной инфраструктуры, в том числе проверка строительства дигомского футбольного центра Федерации футбола Грузии, софинансирование которого осуществляется ФИФА. Гости также посетят стадион имени Михаила Месхи.
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