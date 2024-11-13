

В 2023 году сделано 18 223 кесарева сечения, из них 2 999 - без медицинских причин

13.11.2024 10:59





В 2023 году было выполнено 18 223 кесарева сечения, из них 2 999 - по желанию матери, без медицинских причин. Об этом "Интерпрессньюс" сообщили в Национальном центре контроля заболеваний в ответ на запрос публичной информации .



Что касается классификации кесарева сечения, то она выглядит так:



Состояние плода - 2955



Перенесенное кесарево сечение - 6195



Неудачное действие - 264



Физиологические показания -1693 г.



Прочее – 4117



Что касается возрастного распределения, то наибольшее количество кесаревых сечений зафиксировано в возрастной группе 20-29 лет.



Кроме того, в прошлом году физиологическим путем родили 20 359 женщин.





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