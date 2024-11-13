|
|
|
В 2023 году сделано 18 223 кесарева сечения, из них 2 999 - без медицинских причин
13.11.2024 10:59
В 2023 году было выполнено 18 223 кесарева сечения, из них 2 999 - по желанию матери, без медицинских причин. Об этом "Интерпрессньюс" сообщили в Национальном центре контроля заболеваний в ответ на запрос публичной информации .
Что касается классификации кесарева сечения, то она выглядит так:
Состояние плода - 2955
Перенесенное кесарево сечение - 6195
Неудачное действие - 264
Физиологические показания -1693 г.
Прочее – 4117
Что касается возрастного распределения, то наибольшее количество кесаревых сечений зафиксировано в возрастной группе 20-29 лет.
Кроме того, в прошлом году физиологическим путем родили 20 359 женщин.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна