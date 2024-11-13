|
|
|
В Тбилиси у ЦИК проходит акция женщин с требованием перевыборов
13.11.2024 15:59
У здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси проходит акция женщин под лозунгом «Верните наш голос». Собравшиеся у ЦИК требуют аннулировать результаты голосования, опубликованные комиссией, и провести повторные выборы.
В ходе митинга уже произошла словесная конфронтация между участниками митинга и правоохранителями, мобилизованными на месте. Протестующие пытались проникнуть во двор Центризбиркома, однако полицейские не позволили им это сделать.
Позже митингующие всё же попали на территорию, прилегающую к зданию ЦИК.
Протестующие планируют обратиться в ЦИК с индивидуальными заявлениеми и потребовать перевыборов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна