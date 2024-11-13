

В Тбилиси у ЦИК проходит акция женщин с требованием перевыборов

13.11.2024 15:59





У здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси проходит акция женщин под лозунгом «Верните наш голос». Собравшиеся у ЦИК требуют аннулировать результаты голосования, опубликованные комиссией, и провести повторные выборы.



В ходе митинга уже произошла словесная конфронтация между участниками митинга и правоохранителями, мобилизованными на месте. Протестующие пытались проникнуть во двор Центризбиркома, однако полицейские не позволили им это сделать.



Позже митингующие всё же попали на территорию, прилегающую к зданию ЦИК.





Протестующие планируют обратиться в ЦИК с индивидуальными заявлениеми и потребовать перевыборов.





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