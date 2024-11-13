

Президент ФИФА Джанни Инфантино ознакомился с инфраструктурными проектами

13.11.2024 16:20





Президент ФИФА Джанни Инфантино совершил специальный визит в Грузию. Глава руководящего органа мирового футбола встретился с представителями Федерации футбола Грузии и ознакомился с реализуемыми футбольными инфраструктурными проектами.



Инфантино прилетел из Баку, где участвовал в 29-й конференции ООН по изменению климата. Наряду с ним в Грузии находятся и другие высокопоставленные чиновники ФИФА, в том числе бывший игрок сборной Франции Юрий Джоркаеф.



Гости посетили территорию футбольной школы «Аваза», где при софинансировании программы ФИФА ведется строительство дигомского футбольного центра Федерации футбола Грузии. После этого делегация направилась на стадион имени Михаила Месхи.



Отметим, что региональный технический центр Федерации футбола построен в Рустави при софинансировании ФИФА.





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