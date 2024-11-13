

Полиция с применением силы вывела женщин-участниц акции протеста с проезжей части дороги

13.11.2024 17:02





Полиция с применением силы вывела женщин-участниц акции протеста «Верните наш голос» с проезжей части дороги.



Женщины двигались от здания ЦИК в сторону памятника Агмашенебели, попутно пытаясь перекрыть дорогу.



Несколько минут назад произошло столкновение между участницами митинга и правоохранителями.Полиция не позволила им перекрыть дорогу.



Женщины обвиняют в насилии начальника полиции Ваке-Сабуртало Лашу Салуквадзе.



Ранее женщины собрались у здания ЦИК. Они планировали подать индивидуальные заявления в избирательную комиссию с требованием отмены результатов выборов.



Сначала собравшихся разместили за недавно установленными заборами рядом со зданием, на парковочной территории, и закрыли. Позже их пустили во двор, но не позволяли войти в здание, чтобы оставить заявления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





